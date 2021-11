Darłovia ograła Dęba Dębno. Inne wyniki 17 kolejki IV ligi ZDJĘCIA

Darłovia Darłowo ograła Dęba Dębno 2:0 (2:0)

Do nie dawna Dąb Dębno pokonywał każdego. Teraz beniaminek złapał zadyszkę. Zespół w czterech ostatnich meczach przegrał trzy razy i raz zremisował. Do tej statystyki przyczyniła się też Darłovia będąca ostatnio na fali wznoszącej. Zespół z Darłowa bezlitośnie wykorzystał słabość beniaminka z Dębna, którego gościł na swoim boisku w niedzielę - 14 listopada.

Mecz z Dębem ułożył się dla Darłovii Darłowo idealnie. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w pierwszej minucie meczu po trafieniu Bartłomieja Fastyna. Jakby tego było mało to na 2:0 podwyższył Karol Florkiewicz w 38 minucie. I tak zakończyła się pierwsza część meczu. A w drugiej nie padł żaden gol i dlatego trzy punkty zostały w Darłowie. Dla miejscowych jest to czwarta wygrana z rzędu w IV lidze i do tego zespół w tych potyczkach strzelił 13 bramek tracąc tylko jedną.