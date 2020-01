Darłovia Darłowo gromi w pierwszym sparingu w 2020 roku

Niespełna 18-letni Hubert Idasiak z Kowalewic w kadrze pierwszego zespołu SSC Napoli

Hubert Idasiak z Kowalewic (gm. Darłowo) to wychowanek UKS Orlik Darłowo, który trafił do SSC Napoli. Zawodnik jest nominalnym bramkarzem i ma 18 lat. Dotychczas nie był powoływany do pierwszej kadry Napoli. To się zmieniło we wtorek - 14 stycznia 2020 r.