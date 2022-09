Daria Pikulik przenosi się do amerykańskiej grupy zawodowej World Tour

Daria Pikulik w amerykańskiej grupie zawodowej

Daria Pikulik to wychowanka Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska. Ma 25 lat i to świetny wiek, aby przenieść się do zawodowego klubu i ścigać się z najlepszymi kolarkami na świecie. Kolarka w tym sezonie wywalczyła brąz w omnium na torze w Mistrzostwach Europy, a w wyścigu ze startu wspólnego była piąta.

Daria Pikulik to też uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Zawodowa grupa amerykańska to dla niej kolejny szczebel kariery i na pewno krok w stronę tego, aby stać się jeszcze lepszą kolarką. W jej macierzystym klubie nie ukrywają dumy.

- Daria to bardzo ambitna kolarka. Trzymamy za nią kciuki i będziemy jej kibicować licząc, że w grupie kolarek Word Tour także sobie poradzi i będzie odnosiła sukcesy - mówi Artur Szarycz, trener i prezes KK Ziemia Darłowska.