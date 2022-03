Czy w Sławnie i Darłowie są schrony na wypadek wojny? ZDJĘCIA - wskazujemy miejsce pod ziemią

Czy w Sławnie i Darłowie są schrony?

- Typowych schronów w Sławnie nie ma - mówi Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna. - Ale Sławno nie ma też wielkiego znaczenia militarystycznego. Doraźnie trochę osób mogło by poszukać schronienia np. w przejściu podziemnym dworca PKP - dodaje.

Nasz reporter znalazł - po wskazaniu mieszkańców Sławna - na obrzeżach Sławna dawne umocnienia przypominające bunkier. Czy one nadają się na schronienie na wypadek wojny? Trudno nam to jednoznacznie ocenić. Umocnienia są podziemne. Byliśmy tam - patrz zdjęcia. Opisywane miejsce jest w okolicy ulicy Chełmońskiego. Prawdopodobnie są to pozostałości dawnych koszarów wojskowych.

- W Darłowie nie ma schronów - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. - Ale u nas buduje się coraz więcej budynków, które mają podziemne garaże, które mogły by posłużyć dla schronienia się ludności.