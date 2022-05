Czy to był złoty pociąg bałtycki? Z wydmy wyłoniły się tajemnicze tory kolejowe w gm. Darłowo ZDJĘCIA

Orkan Nadine - uderzył w powiat sławieński

Co ciekawe Orkan Nadine odkrył - sztormowe fale Bałtyku - aż cztery tory kolejowe w okolicy Kopań i Wicia w gminie Darłowo. To nadmorskie miejscowości gminy Darłowo.

Kolejka wąskotorowa z 1935 roku

- Budowa kolejki wąskotorowej na odcinku Darłówko-Wicie ma swój początek w roku 1935 - mówi Bogusław Strack.- Na zlecenie Williego Borchersa, kierownika brygady która rozpoczęła w tym czasie prace nad umocnieniami brzegu na tym odcinku. Wszystkie prace były prowadzone pod nadzorem nadinspektora hydrobudów Karla Gerda. Głównym zadaniem kolejki był transport pali wbijanych później w głąb morza tzw. „ostróg”. Pale były przywożone bezpośrednio koleją do Darłówka z regionu Spreewald-u oraz Schwarzwald-u, osiągały długość do 25 m. Na odcinku Dałówko-Wicie były w tym czasie cztery składowiska pali i materiałów połączonych właśnie tą kolejką. Do dnia dzisiejszego ocalała między innymi „kronik budowy” Williego Borchersa wraz z fotografiami.