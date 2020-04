Czy nad Sławnem i Warszkowem przeleciało UFO? Starlinki... [MAMY WIDEO] - teorie

Co przeleciało nad Sławnem i Warszkowem w środę - 22.04.2020 r. przed godziną 22? To zagadka. Nasz reporter nagrał niezwykły spektakl na niebie. Zobaczcie wideo i oceńcie sami. Może Wy też coś nagraliście? Czekamy na filmy: t.turczyn@prasa.gda.pl

Może też to zjawisko obserwowaliście? Piszcie w komentarzach lub na nasz e-mail. Co było widać?

Otóż przed godziną 22 na niebie w Sławnie widać było gwiazdy. A to oznacza, że niebo było przejrzyste. Widoczność była bardzo dobra. W pewnym momencie zauważyłem na niebie dwa punkty jasne - podobne do gwiazd, które poruszały się na dużej wysokości bez żadnego dźwięku. Kierowały się w stronę Warszkowa. Zjawisko też zaobserwowały inne osoby ze Sławna, które o nim zaalarmowały naszą redakcję.

Dodajmy, że na tym spektakl się nie skończył bo trwał dobre pół godziny i w tym czasie sporo takich punktów przemieszczało się po niebie lub leciało w tym samym kierunku i mniej więcej z tą samą prędkością. Od pojawienia się do zniknięcia jednego punktu upływało około minuty, może dwóch.

Inny z naszych Czytelników z Karwic mówi, że podobne zjawisko też widział kilka dni temu, ale opisuje, że punkty na niebie ustawiły się w jedną linię. Teorie Co widzieliśmy? Być może nocne ćwiczenia wojskowe, ale o takowe trudno. Czy wojsko miało by taki sprzęt? Drony? Mało prawdopodobne, bo ktoś musiał by mieć ich ponad 10 i sterować nimi seryjnie na bardzo dużej wysokości. Samoloty? Trudno w to uwierzyć. Jeden z pasjonatów wszystkiego, co lata po niebie mówi, że wyczytał na jednej z witryn internetowych, że mają być wystrzeliwane przez Amerykanów satelity. I kolejna teoria - UFO. I dodajemy zdjęcia poglądowe w takim klimacie. Zachęcamy do opisywania Waszych wrażeń, odczuć. Być może macie w swoich archiwach podobne nagrania, jak to prezentowane dziś. Czekamy na wasze info - t.turczyn@prasa.gda.pl

Najbardziej prawdopodobne, że były to tzw. starlinki. Czyli rzędy świecących punktów przesuwających się na niebie. Tajemnicze punkty przesuwające się na niebie to sztuczne satelity wystrzeliwane na orbitę przez firmę SpaceX należącą do Elona Muska. Na razie jest ich 360, a ma być ich 12 tysięcy.