Czas przejazdu ze Sławna do Kępic bardzo się skróci. Nadleśnictwa Sławno i Warcino udostępnią mieszkańcom drogę przez las

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już wkrótce mieszkańcy Sławna i okolic będą mogli bez przeszkód korzystać z leśnej drogi, co znacznie skróci czas dojazdu ze Sławna do Kępic. Nadleśnictwo Sławno i Warcino, administratorzy drogi zgodzili się na udostepnienie drogi. - Droga zostanie udostępniona dla ruchu publicznego. W poniedziałek planujemy ostatnią konsultację tej sprawie, dotyczącą oznakowania tej drogi - mówi Piotr Szymański, rzecznik prasowy nadleśnictwa Sławno.- Wyszliśmy naprzeciw mieszkańcom, którzy apelowali o takie rozwiązanie.

Blisko 360 podpisów mieszkańców za udostepnieniem drogi

Nieformalnie mieszkańcy korzystali z tej drogi od dawna, a to często kończyło się mandatem, bo obecnie jeździć tam nie można. Pomysł o tym, by poprosić nadleśnictwa o udostępnienie tej drogi dla ruchu publicznego pojawił się w czerwcu, a kilka dni temu do nadleśnictwa w Sławnie wpłynęła petycja z podpisami 360 mieszkańców Łętowa i okolic z prośbą o udostępnienie drogi, która stanowiłaby dla nich bardzo wygodny skrót ze Sławna do Kępic. Podpisy zbierał Krzysztof Jędrzejczyk, radny gminy Sławno.