Czas pandemii. Jakie atrakcje i jakie imprezy szykują się w p. sławieńskim? ZAPROSZENIA

VII Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy w Dąbkach startuje 26 lipca 2020 r. BIURO ZAWODÓW Godziny otwarcia: 25 lipca 2020r. godz. 16:00 - 18:00 26 lipca 2020r. godz. 08:30 - 11:30 KONTAKT tel. 604-917-740 lub 505-224-729 biuro@bieguzdrowiskowy.pl ZAPISY Bieg główny 10km - limit 150 osób wyczerpany Biegi dzieci i młodzieży: online (limit 150 osób) OPŁATA STARTOWA Bieg główny 10km: Od 16 czerwca do 30 czerwca: 35zł Od 1 lipca do 22 lipca: 40zł Biegi dzieci i młodzieży: BEZPŁATNE TERMIN: 26 lipca 2020 r. (niedziela), godz. 11:50 – 14:30. Start biegu głównego na dystansie 10km o godz. 12:00. MIEJSCE: woj. Zachodniopomorskie, Gmina Darłowo, miejscowość Dąbki, ul. Dąbkowicka 7 Program Godz. 11:50 – powitanie i prezentacja zawodników. Godz. 12:00 – start biegu głównego na dystansie 10km. Godz. 13:30 – zamknięcie biegu (limit trasy 1godz. 30 min.). Dekoracja, wręczenie nagród, zakończenie imprezy Godz. 13:45 – dekoracja wręczenie nagród – pomost/scena przy przystani. Godz. 14:30 – zakończenie zawodów. Trasa: 7. Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy – Dąbki 2020 – ul. Dąbkowicka, ul. Piaskowa, ul. Bursztynowa, ul. Handlowa, OW Dukat, ul. Wydmowa, ul. Morska, droga leśna, ul. Dąbkowicka. Dwie pętle po 5km. Uwaga - w tym roku bieg będzie rozegrany w reżimie sanitarnym. A to m.in. oznacza, że start będzie falowy. Nie będzie też imprez towarzyszących, cateringu, czy zawieszania medali na szyi zawodników. Te będą do odebrania ze stołu.

R.PIETRASZ