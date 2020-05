Czas koronawirusa. Jak wygląda bezrobocie w p. sławieńskim? NAJNOWSZE DANE

W stosunku do poprzedniego miesiąca we wszystkich gminach powiatu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: - w gminie wiejskiej Darłowo – o 20 osób; - w gminie miejskiej Sławno – o 20 osób; - w gminie wiejskiej Postomino – o 19 osób; - w gminie wiejskiej Sławno – o 18 osób; - w gminie miejskiej Darłowo – o 14 osób; - w gminie wiejskiej Malechowo – o 12 osób.

Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu – 134 osoby nie posiadały prawa do zasiłku, tj. 62,3% ogółu rejestrujących się. Na koniec omawianego miesiąca w rejestrach Urzędu pozostawało 2.028 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, co stanowiło 78,8% ogółu bezrobotnych.

W kwietniu 2020 r. do Urzędu Pracy w Sławnie zgłoszono 13 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.