Cristiano Ronaldo mógł patrzeć, jak chłopak z Kowalewic wznosi Puchar Włoch [REPORTAŻ]

CR7 - Cristiano Ronaldo mógł patrzeć w środowy wieczór, jak 18-tni Hubert Idasiak z Kowalewic (gmina Darłowo) wznosi Puchar Włoch wraz z kolegami z SSC Napoli. Juventus CR7 przegrał w finale po serii rzutów karnych 4:2, a wygraną przypieczętował Arkadiusz Milik.

18-letni Hubert Idasiak jest bramkarzem. Tak samo jak jego tata - Ryszard Idasiak, który gra w okręgówkowym zespole LZS Kowalewice. To drużyna z poddarłowskiej gminy Darłowo i w tej wsi także mieszkają Idasiakowie.

Hubert Idasiak był w kadrze meczowej na finał Pucharu Włoch: Juventus - SSC Napoli. Nie zagrał, ale już samo to jest dużym wyróżnieniem dla 18-latka, który konsekwentnie jest wprowadzany do zespołu przez trenera Gennaro Gattuso. Dla nastolatka to bezcenne doświadczenie. Najpierw chłopak w wieku 14 lat (2016 rok) trafił do Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin. Pomógł mu w tym Wojciech Polakowski z UKS Orlik Darłowo. W tym ostatnim klubie trener Polakowski wypatrzył Huberta Idasiaka. - Wyróżniał się pracowitością, systematycznością i talentem - mówi Wojciech Polakowski. - Przy tym jest bardzo skromnym chłopakiem, któremu nie strzeliła sodówka do głowy. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Fantastyczna sprawa, że jest w SSC Napoli.

Nastolatek do Włoch przeniósł się mając 16 lat (2018 rok) i był żegnany przed meczem Darłovii Darłowo, która aktualnie występuje w IV lidze zachodniopomorskiej. Z tym klubem UKS Orlik Darłowo jest związany drabinką szkoleniową. Bo zdolni młodzi piłkarze trafiają z Orlika do Darłovii. Klub ma przeszłość III-ligową, a aktualnie zakończył sezon będąc beniaminkiem IV-ligi w czubie tabeli. Ale tutaj nikt tym się nie podpala. W klubie dysponującym budżetem na poziomie 250 tysięcy zł rocznie uzyskanym z dotacji na sport od samorządu - miasta Darłowo doskonale sobie zdają, że to dobra liga dla 14-tysięcznego miasta i infrastruktury sportowej, która w nim jest. Pewnie, że III-liga była by jeszcze lepszą, ale to już inna organizacja klubu i inny pułap finansowy.

UKS Orlik Darłowo trenuje na obiektach miejskich. Klub założył Wojciech Polakowski z małżonką - Katarzyną Polakowską, która jest jego prezesem. Wojciech Polakowski poznał się na talencie Huberta Idasiaka tym łatwiej, że w przeszłości był piłkarzem (m.in. Amica Wronki, Śląsk Wrocław, Dyskobolia Grodzisk Wielopolski; zagrał też na koniec kariery w LZS Kowalewice), a po zakończeniu wyczynowego grania w futbol został trenerem m.in. III-ligowych zespołów - Bałtyk Koszalin, Gwardii Koszalin, czy reprezentacji Polski w piłce plażowej.

Świetne informacje z Włoch W 2018 roku Wojcieh Polakowski informował naszego reportera, że...

- Z Włoch napłynęły świetne informacje. Hubert będzie reprezentował barwy młodzieżowej drużyny SSC Napoli - mówił Wojciech Polakowski z UKS Orlik Darłowo. - Na razie będzie miał stypendium. Z czasem kontrakt. Hubert Idasiak zdążył wcześniej zaliczyć mecze w reprezentacji Polski U-16. Zdolnego goalkipera, z czasem, zaproszono na treningi z pierwszym zespołem SSC Napoli, gdzie m.in. gra Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Kolejno trener Gattuso zabrał go na przedsezonowy obóz pierwszego zespołu. Teraz przyszedł finał Pucharu Włoch z Juventusem i Cristiano Ronaldo w składzie. Juve przegrał z SSC Napoli i Hubert Idasiak (rezerwowy w tym meczu) mógł posmakować wielkiego futbolu - odebrać wraz z całym zespołem pamiątkowy medal, wznieść Puchar Włoch. To już inna półka i inny piłkarski świat. Komentatorzy telewizyjni kilkakrotnie w trakcie meczu i po nim wymieniali Huberta Idasiaka mówiąc, że przed nim może być wielka przyszłość. Oczywiście nikt tutaj nic nie przesądza, bo futbol jest nieobliczalny, ale nie można nie dostrzec tego co młodzian już zrobił. Od wyjścia z UKS Orlik Darłowo po obecność w SSC Napoli. Co dalej? Będziemy nadal śledzili postępy młodego zawodnika z Kowalewic.

