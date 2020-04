COVID-19. Pięć nowych zachorowań w zachodniopomorskim - dane na 09.04.2020 r. - 6 zgonów w kraju

Potwierdzone przypadki dotyczą:

23 osób z woj. śląskiego,

22 osób z woj. małopolskiego,

21 osób z woj. dolnośląskiego,

18 osób z woj. wielkopolskiego,

11 osób z woj. podlaskiego,

9 osób z woj. pomorskiego,

7 osób z woj. podkarpackiego,

7 osób z woj. opolskiego,

5 osób z woj. zachodniopomorskiego,

3 osób z warmińsko-mazurskiego,

3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

3 osób z woj. lubelskiego,

2 osób z woj. świętokrzyskiego,

2 osób z woj. lubuskiego.

- Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 47-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 90-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 35-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 62-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie, 81-letni i 77-letni mężczyźni z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani. Wszyscy mieli choroby współistniejące - komunikuje Ministerstwo Zdrowia. - We wczorajszej informacji podaliśmy informację o zdublowanym pacjencie w raportach WSSE, dlatego usuwamy go z rejestru osób zmarłych z powodu COVID-19 w woj. podlaskim.