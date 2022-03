Co się dzieje z Darłovią Darłowo? Znów porażka. Inne wyniki 22 kolejki IV ligi

22 kolejka IV ligi ZZPN

Darłovia Darłowo - GKS Manowo 2:3 (2:2)

Emocji nie zabrakło w sobotniej potyczce Darłovii Darłowo z GKS Manowo. Przed nią miejscowi mieli wiosną remis i porażkę, a przyjezdni dwie porażki na koncie. Oba zespoły szukały więc przełamania. Oba walczyły. Lepiej zaczęła Darłovia w 22 minucie - 1:0 po golu Kamila Michalskiego. To był początek. Pierwsza część meczu potoczyła się w szalony sposób i była prawdziwą huśtawką nastrojów dla kibiców. Kolejno bramki padały na:

1 : 1 - Łukasz Szymański - 30 minuta - rzut karny

2 : 1 - Karol Florkiewicz - 31 minuta

2 : 2 - Jakub Janasik - 32 minuta

I remisem zakończyła się pierwsza część potyczki w, której Darłovia grała w "10" - pod drugiej żółtej kartce i w konsekwencji czerwonej dla Jakuba Kulona w 34 minucie. Decydujący gol padł w 75 minucie i zdobył go Jakub Janisiak - 2:3. Niestety Darłovia zalicza drugą porażkę z rzędu i bardzo słaby start w rundzie wiosennej. Czy może być lepiej? Będzie o to ciężko. Już 26 marca zespół jedzie do Koszalina, gdzie zagra z Gwardią, która jesienią wygrała w Darłowie 0:2. Następnie 2 kwietnia podejmie Vinetę Wolin, która jesienią u siebie wygrała z darłowiakami 3:0. Tym samym przed zespołem z Darłowa dwa ciężkie mecze, gdzie o punkty będzie bardzo trudno. Kolejno Darłovia podejmie Orła Wałcz i to też zespół, który jest wyżej notowany w tabeli IV-ligi, ale jesienią Darłovia wygrała w Wałczu 0:2.