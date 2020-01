Co dalej z dwoma zawieszonymi oddziałami szpitala w Sławnie? [WIDEO] - ważne informacje

- Rozmów było dużo. Są ordynatorzy gotowi do nas przyjść, ale wszystko rozbija się o pieniądze - komentuje Tomasz Walasek, dyrektor szpitala w Sławnie. - Po prostu nie stać nas na kosmiczne stawki, które by zniszczyły cały szpital.

- Liczę na to, że uda się dojść do porozumienia i uruchomić te oddziały - mówi. - Liczę, że lekarze zejdą ze swoich wymagań płacowych do tego, co możemy im zaproponować.

Jeśli nie? Tutaj Tomasz Walasek mówił "Społecznym", że jest pomysł pośredni. Zaznaczył, że tutaj ton wiodący należy do szefa NFZ w Szczecinie i posła Czesława Hoca.

- Jest życzliwość NFZ i pana posła. Są różne pomysły. Zobaczymy co z nich wyjdzie w praktyce. Na razie nie mogę mówić o szczegółach bo tak z obu panami i panem starostą Wojciechem Wiśniowskim się umówiliśmy - akcentował Tomasz Walasek.

