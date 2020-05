Co dalej z blokiem po wybuchu gazu w Sławnie? Nowe informacje - 18.05.2020 r. - WAŻNA aktualizacja

- W budynku, gdzie doszło do wybuchu jest sześć mieszkań, a w tym dwa połączone w jedno. Mamy więc pięć rodzin, które zostały ewakuowane i opuściły swoje lokum. Jako miasto zaproponowaliśmy doraźną pomoc w postaci tymczasowego lokum. Skorzystała z tego jedna rodzina i czasowo przebywa w hoteliku - pokojach - OSiR przy hali przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie. Inne osoby zdecydowały się na ulokowanie u swoich bliskich, którzy mieszkają w innych lokalizacjach- informuje Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna. - Przez kilka godzin, w niedzielę, na miejscu zdarzenia były nasze miejskie jednostki. MOPS informował lokatorów o tym, jaką pomoc mogą uzyskać doraźnie, a jaką w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Tu zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Aktualnie wiemy, że był wybuch gazu. Czekamy na opinię eksperta z zakresu budownictwa, który się wypowie, czy budynek jest do rozbiórki, czy też do remontu.