Od początku pandemii koronawirusa w Sławnie systematycznie taniało paliwo by osiągnąć 3,99 zł za litr benzyny E-95. To już przeszłość, bo w piątek - 22 maja 2020 r. cena za paliwo poszła w górę. Aktualnie ze E-95 trzeba zapłacić 4,04 zł od litra. Czyli drożej jest o 5 groszy. Czy to koniec obniżek, a paliwo znów będzie drożało?