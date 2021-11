Burmistrz Sławna zarobi ok. 19,5 tys. zł brutto. Znaczące podwyżki diet radnych

Podwyżki dla radnych i burmistrza to pokłosie nowelizacji „ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”.

Burmistrz Sławna ze wszystkimi dodatkami zarobi blisko 19 tys. 470 zł brutto, a pensja zostanie mu wyrównana od 1 sierpnia. Dotąd zarabiał ok. 11 tys. zł brutto.

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie dotąd mogli zarobić 7-krotność stawki bazowej, wynoszącej 1789,42 zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy, teraz ich wynagrodzenie może, ale nie musi wzrosnąć do 11,2-krotności kwoty bazowej. Znowelizowana ustawa ustaliła "widełki" określające najniższą i najwyższą kwotę podwyżki, jaką mogą przyznać rady miast i gminy sobie i włodarzom. Zwróciła na to uwagę radna Ewelina Stach, która podkreślała, że podniesienie burmistrzowi pensji o minimum określone w ustawie, by go nie skrzywdziło, bo oznaczałoby i tak znaczącą podwyżkę.

- Minimalne wynagrodzenie burmistrza mogłoby wynosić wówczas ponad 15 tys. zł brutto. To podwyżka o ok. 5 tys. zł. Uważam, że byłaby znacząca i adekwatna do możliwości miasta