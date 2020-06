Burmistrz Darłowa i wójt gm. Postomino w Senacie dyskutowali o sezonie letnim [ZDJĘCIA]

- Mieliśmy wiele pytań, wątpliwości - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. - Bo sezon zbliża się wielkimi krokami, a brak konkretnych wytycznych i rozwiązań. Mam wrażenie, że rządzący nie mają pomysłu na wakacje nad morzem . Czyli, jak one mają wyglądać w praktyce w sytuacji, którą mamy. Martwimy się o wakacje wspólnie z innymi samorządowcami z naszego regionu. Wyjazd do Senatu samorządowców był na zaproszenie senatora Janusza Gromka.

Wójt akcentuje, że też wskazywano na to, że samorządy mają ograniczenia w organizacji imprez do 150 osób, a z drugiej strony będzie można organizować np. mecze piłkarskie ekstraklasy, gdzie będzie dużo więcej kibiców.

- Brak nam w tym wszystkim spójności. A z drugiej strony ostatni weekend pokazał, że koronawirus nie odpuszcza, a statystyki zachorowań poszły jeszcze bardziej w górę - mówi Janusz Bojkowski. - Samorządowcy mówili, że ludzie sądzili, że poluzowanie obostrzeń oznacza, że pandemia słabnie oraz, że będzie już tylko lepiej. Tymczasem ostatni wzrost zachorowań spowodował, że część osób planujących wczasy nad morzem zaczęła wycofywać rezerwacje. Patrząc całościowo na tę sytuację nie wiemy jaki będzie ten sezon, a dla nadmorskich gmin, czy też firm jest to bardzo ważny okres. Dlatego wybraliśmy się do Warszawy, aby to zaakcentować i wyartykułować to z czym zderzamy się w praktyce.