Budżety klubów piłkarskich w powiecie sławieńskim RAPORT

Budżety klubów z powiatu sławieńskiego

To samorządy są głównymi sponsorami lokalnego futbolu. Na podstawie konkursów przygotowaliśmy ranking budżetowy poszczególnych klubów. Największe pieniądze są przeznaczane na IV ligę, gdzie gra Darłovia Darłowo i Wieża Postomino. To zrozumiałe, bo ta liga pociąga za sobą wyższe koszty - m.in. wyjazdy na mecze do Szczecina, wyższe opłaty sędziowskie, stypendia dla piłkarzy. Liga niżej to okręgówka i tutaj już krążą inne pieniądze samorządowe.

Darłovia Darłowo - IV liga i zespół A-Klasowy - 270 tys. zł

Wieża Postomino - IV liga i zespół A-Klasowy - 150 tys. zł

Wiekowianka Wiekowo - okręgówka - 70 tys. zł

LZS Kowalewice - 65 tys. zł - okręgówka

MKS Sława Sławno - 63 tysiące zł - okręgówka

KS Wrzos Wrześnica - 40 tys. zł - okręgówka