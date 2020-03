Budują drogę i parkingi wokół kościoła w Kwasowie [ZDJĘCIA]

Po wykonaniu pierwszych prac rozbiórkowych i ziemnych przygotowano podbudowę pod drogę i miejsca parkingowe, posadowiono krawężniki i przystąpiono do układania bruku. Powstanie łącznie ok. 200 m dróg wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi i zjazdami do posesji z kostki betonowej oraz starobruku.

Po zakończeniu prac budowlanych wykonane zostaną też pasy zieleni.

Przebudowa dróg wewnętrznych w okolicy kościoła w Kwasowie jest jednym z projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Sławno. Dzięki czemu pozyskano środki na jej realizację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.