Bobolin nad Bałtykiem kusi w sierpniu piękną plażą. Zdjęcia 2023 rok

Lato nad Bałtykiem w Bobolinie

Bobolin to nadmorska miejscowość położona między Darłowem i Dąbkami [powiat sławieński - zachodniopomorskie]. Gdy staniecie na plaży w Bobolinie to zobaczycie w oddali Dąbki i Darłowo - Darłówko. Plaża nad Bałtykiem w Bobolinie jest szeroka i piękna, a przede wszystkim czysta i nie jest kamienista. Nie brakuje na niej koszy na śmieci sygnowanych Gminą Darłowo.

Wybraliśmy się do Bobolina i przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęciową. Zobaczycie na niej domki wczasowo, główny deptak prowadzący na plażę. Bobolin to spokojna miejscowość uzdrowiskowa, gdzie chętnie wypoczywają rodziny z dziećmi. Da się tutaj wypatrzeć rejestracje samochodowe z Krakowa, czy Warszawy. Bo właśnie takie miejscowości, jak Bobolin są chętnie wybierane przez rodziny z dużych miast. Chcą one być z dale od miejskiego zgiełku, który mają na co dzień.