Beniaminek IV ligi z Postomina wznowił treningi [ZDJĘCIA]

- Rozpoczęliśmy przygotowania po historycznym awansie naszego zespołu do IV ligi. Dwie pierwsze jednostki treningowe odbyły się w poprzednim tygodniu, a udział w nich brało 18 zawodników na każdym z nich więc frekwencja dopisała. Pojawiło się kilka nowych twarzy, ale rewolucji kadrowych raczej nie będzie, gdyż większość obecnych graczy Wieży chce zostać w klubie - informuje Damian Kotłowski, trener Wieży Postomino. - Został nam do rozegrania Puchar Polski ZZPN więc moglibyśmy jeszcze bardziej cieszyć się z trofeów poprzednich rozgrywek gdyby udało nam się go wygrać. Będzie to jednak niezwykle trudne zadanie, ponieważ już w kolejnej rundzie trafiliśmy na mocny Rasel Dygowo, jednak pokonanie Gwardii Koszalin w poprzedniej rundzie pokazało, że wszystko jest możliwe.

