Bardzo fajny wyjazd uczniów ZSM Darłowo ZDJĘCIA. Podsumowanie Tomasz Turczyn

Projekty unijne w Zespole Szkół Morskich to niewątpliwie najlepsza okazja do rozwijania swoich zainteresowań i poznawania świata. Szkolny projekt pn. „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” to oprócz kursów dedykowanych poszczególnym kierunkom, również możliwości udziału w wyjazdach i wizytach studyjnych.