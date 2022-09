Bałtyk. Tu się pamięta o niedźwiedziu morskim. Upamiętnili kataklizm ZDJĘCIA

Procesja błagalno - pokutna w Darłowie

Wiadomo, że straty nie ominęły również innych pobliskich miejscowości. Fala dotarła także do Kołobrzegu i Ustki. Wielka powódź była w rzeczywistości tsunami, co potwierdzili geofizycy ze Szczecina, a także z Japonii.

„Ósmego dnia po Narodzinach Maryi, roku 1497, w piątek w południe, zerwał się sztorm z północnego-zachodu i trwał do późnego wieczora wywołując powódź." - tak jeden z mnichów klasztorze kartuzów pisał o wielkiej powodzi, która doprowadziła do zniszczenia Darłowa. Z tego przekazu wiemy, że w Darłówku zostały całkowicie zniszczone nabrzeża portowe, a handel został sparaliżowany na długi czas.

- Słychać było grzmot, to było jak ryk niedźwiedzia. Wybuch na Bałtyku spowodował falę tsunami o wysokości nawet ok. 6 metrów. To wystarczyło, żeby poczynić zniszczenia. Wzniesienie, na którym jest kościół św. Gertrudy jest na wysokości 22 metrów nad poziomem morza. Pod tym wzniesieniem wyrzucony został jeden ze statków. To pokazuje, jak daleko dotarła ta fala - mówi Leszek Walkiewicz, historyk z Darłowa.

Darłowskie tsunami od dawna nazywane jest "niedźwiedziem morskim". Procesja pokutno-błagalna odbywała się bez przerwy do 1945 roku. Później jej zabroniono. Wznowiona została dopiero w 1991 roku przez księdza Janusza Jędryszka, ówczesnego proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Darłowie.

Podczas procesji w 525. rocznicę wielkiej powodzi odprawiona została msza święta w kościele św. Gertrudy.