Bałtyk - polski Dubaj. Morsy inaugurują sezon 2021/2022 w Jarosławcu ZDJĘCIA, WIDEO

Morsy w - polskim Dubaju - Jarosławcu

Ognisko, parada morsów, rozgrzewka i kąpiel w Bałtyku, a później integracyjne spotkanie... Tak Klub Morsów Wiking Postomino rozpoczął sezon kąpielowy 2021/2022 w Jarosławcu zwanym polskim Dubajem.

- Zaczynaliśmy w kilka osób - wspomina Zdzisław Ludwikowski, prezes Wikinga Postomino. - I zachęcaliśmy do kąpieli w lodowatym Bałtyku innych. I tak krok po kroku rodzina morsowa się nam bardzo rozrosła z czego się cieszymy i zachęcamy kolejne osoby do dołączenia do nas. To nic nie kosztuje, a taka kąpiel hartuje ciało i ducha.