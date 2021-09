Bałtyk, plaże w Darłowie we wrześniu! Nie do wiary! Zobaczcie sami! ZDJĘCIA

Turystów w Darłowie nadal nie brakuje

- Tegoroczny sezon letni wypadł bardzo dobrze. A i we wrześniu nie brakuje turystów. Aura sprzyja temu, że sezon się wydłuża i do tego też dostosowują się pensjonaty, ośrodki wczasowe, hotele, czy restauracje - komentuje Jarosław Lichacy, prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. - Widać też, że we wrześniu jest sporo seniorów i rodzin z dziećmi.

Nasz rozmówca ocenia, że to też efekt rządowego Bonu Turystycznego, czy 500+.

- Obserwujemy w naszych Punktach Informacji Turystycznej osoby, rodziny, które przyjechały do Darłowa pierwszy raz - dodaje Jarosław Lichacy podkreślając, że słoneczny i ciepły wrzesień to świetne informacje dla branży turystycznej.

Jak wyglądają plaże w Darłowie? Darłówku Wschodnim i Zachodnim? Zobaczcie zdjęcia wrześniowe.