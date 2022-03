Artykuł LIVE. Powiat sławieński dla uchodźców z Ukrainy - lista zbiórek, numery telefonów

Chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy? Podpowiadamy, jak to można zrobić. Zachęcamy, aby informować naszą redakcję o tego typu akcjach. Będziemy je nagłaśniali. Kontakt do nas: tel. 797001067, znajdziecie nas też na facebooku wpisując slawno.naszemiasto.pl lub Tomasz Turczyn lub ślijcie email-e: [email protected] Uwaga: artykuł jest LIVE, a więc jest aktualizowany na bieżąco. Prosimy go odświeżać. Zachęcamy by go udostępniać na portalach społecznościowych. Dziękujemy!