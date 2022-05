Arkadia Malechowo toczy bój z KS Sieciemin o okręgówkę. Kiedy bezpośredni mecz? Punkt różnicy!

A-Klasa - walka o okręgówkę

Do zakończenia sezonu pozostały tylko cztery kolejki, a właściwie dla obu zespołów (Arkadii i KS Sieciemin) trzy, bo w jednej pauzują. W niedzielę - 29 maja Arkadia podejmie Darłovię II Darłowo (godz. 17), a Sieciemin pauzuje. Na początku czerwca malechowianie zagrają z Wieżą II Postomino na jej terenie, a Sieciemin z KS Skibno, które nie jest łatwym rywalem.

Wiele wskazuje, że losy awansu rozstrzygną się w Malechowie 11 czerwca, gdy Arkadia zagra bezpośrednio z KS Sieciemin. Jesienią Sieciemin pokonał u siebie malechowian 5:3 i grad bramek pokazuje, że było to bardzo ciekawe spotkanie za, które zespół z powiatu sławieńskiego będzie chciał się zrewanżować. Jeśli po tym meczu Arkadia będzie miała nad KS Siecieminem przewagę 4 punktów to będzie świętowała awans na murawie swojego stadionu. Bo do rozegrania zostanie ostatnia kolejka A-Klasy, gdzie Arkadia pauzuje, a KS Sieciemin podejmie - 19 czerwca - Błękitnych Stary Jarosław. W innym przypadku malechowianie będą musieli patrzyć na to spotkanie i liczyć na bardzo dobrą postawę Błękitnych.