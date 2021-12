Archiwalne Darłowo nad Bałtykiem, Sławno i odkrycie.... ZDJĘCIA

Bałtyk - plaża - ponad 100 lat wstecz

Przygotowaliśmy bardzo duży zbiór zdjęć z powiatu sławieńskiego. Są to fotografie archiwalne sprzed ponad 100 lat, ale też i te po II wojnie światowej. Co na nich zobaczycie? M.in. mieszkańców Sławna, Darłowa, którzy chętnie fotografowali się zbiorowo. To unikalny koloryt obu miast, ale mamy też i stare pocztówki pokazujące budowle, których już nie ma.