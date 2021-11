Akcja #SławnoSięSzczepi.Mieszkańcy szczepili się przeciwko Covid-19

Zaszczepić można się w Powszechnym Punkcie Szczepień znajdującym się na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie. Kolejna akcja #SławnoSięSzczepi odbędzie się 5 grudnia 2021 roku, w godz. 10:00-16:00.

Chętni proszeni są o wcześniejszą rejestrację na szczepienie, celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości szczepionek.

Do szczepień zachęca również Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna, który wczoraj przyjął trzecią dawkę szczepionk

- mówi Krzysztof Frenkenstein.

- To jedyna droga powrotu do normalnego życia. Osobiście przyjąłem już trzecią dawki szczepionki. Dlatego jeszcze raz apeluję do Państwa o skorzystanie z możliwości zaszczepienia się. Zróbmy to dla naszych bliskich i dla siebie.