6 Bieg Króla Eryka w Darłowie. Piękna rywalizacja na trasie i start z zamku ZDJĘCIA - 2022 r. Tomasz Turczyn

Do pokonania było 10 km - trasą uliczną w Darłowie i jego nadmorskiej dzielnicy - Darłówku. Do tego wiatr wiejący - niemal przez całą trasę - mocno w twarz... Taki był 6 Bieg Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie. A, jak ta impreza wyglądała od kulis? Jak przygotowywali się biegacze do startu?