4 maja 2022 - Dzień Strażaka. P. sławieński - Oni ryzykują życiem ratując ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

- Płonął wolnostojący garaż. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana - informuje mł. kpt. Piotr Grudzień z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy OSP i jeden PSP z Darłowa - dodaje. Strażak mówi, że nikt z ludzi nie został poszkodowany. PSP Sławno Zobacz galerię (109 zdjęć)

4 maja 2022 r. obchodzimy Dzień Strażaka. Z tej okazji pokazujemy jak ryzykowna i ciężka praca jest strażaków z naszego powiatu. W jakich miejscowościach powiatu sławieńskiego dochodziło do pożarów? Jak wyglądają akcje ratunkowe? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie to podsumowujące. Zobaczcie galerię zdjęciową.