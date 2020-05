30 lat minęło...

Funkcję wójta najdłużej sprawował Jan Szlufik w latach: 1990-1994, 1994-1997 (odwołany w 1997 r.), następnie w kadencji: 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014. Od 1997 do 2002 r. wójtem był śp. Adam Muszyński, a od 2014 gospodarzem Gminy Malechowo jest Radosław Nowakowski, który przygodę z malechowskim samorządem rozpoczął w 2008 r., gdzie do 2014 r. sprawował funkcję sekretarza.

Funkcję sekretarza Gminy Malechowo piastowali: Ryszard Grzeszczuk, Roman Margielewski, Maciej Berlicki, Radosław Nowakowski, Halina Skaza (do dziś). Skarbnikiem przez niemal trzy kadencje była śp. Stanisława Ogłoza, po niej śp. Krystyna Jakimiec, następnie Ilona Buczek i od 2008 r. obecna skarbnik Sylwia Piechota.

W skład Gminy Malechowo wchodzi obecnie 27 sołectw, a ich liczba zmieniała się na przestrzeni lat, jednymi z najmłodszych są: Żegocino (powstało w 2006 r. po odłączeniu od Święcianowa) oraz Sęczkowo (powstało w 2010 po oderwaniu od Karwic). W 2018 r. rozpoczęła się VIII kadencja samorządu... Sołtysem, który najdłużej sprawuje tę zaszczytną i wymagającą funkcję w Gminie Malechowo jest Stanisław Chruszcz - w Malechówku „sołtysuje” od 6 kadencji. Dużym zaufaniem darzą mieszkańcy Lasek obecną radną i sołtys - Joannę Grycko, która sołtysem jest od 5 kadencji, czyli od powstania tego sołectwa w 2002 r. Czterokrotnie na sołtysa wybierano: Barbarę Miksza (Paprotki), Teresę Petruk (Przystawy), Krystynę Nieradka (Sulechowo), Eugeniusza Hamplewskiego (Podgórki), Reginę Łysko (Drzeńsko).

Na Przewodniczącego Rady Gminy wybierano: Ludwika Goleniowskiego (dwie kadencje), Ewę Kozera, Henryka Kowalczuka (dwie kadencje), Jolantę Kieres (dwie kadencje) i Wiesława Rosińskiego.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie funkcję kierownika od początku funkcjonowania samorządu pełniła i sprawuje do dziś Zdzisława Kubiak, a jak wiadomo GOPS rozrósł się i odpowiada za o wiele więcej zadań niż na początku jego funkcjonowania.

Kierownikiem malechowskiego ZOZ-u na początku był: Waldemar Szymański, następnie Ekspedyt Wieliczko, Marek Stachowicz, dziś dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie jest Krzysztof Perzyński.

Do 1998 r. gmina Malechowo należała do województwa koszalińskiego, a od 1 stycznia 1999 r. weszła w skład województwa zachodniopomorskiego i powiatu sławieńskiego. Do 2002 r. organem wykonawczym był zarząd gminy na czele z wójtem wybieranym przez radę gminy. Od 2002 r. organem wykonawczym w gminie jest jednoosobowo wójt, wybierany przez mieszkańców gminy w wyborach bezpośrednich.

30 lat to okres, w którym zmieniła się nasza rzeczywistość, zmienił się malechowski urząd i samorząd. Zmieniały się rządy, wprowadzano nowe reformy, a dziś gmina jest jednostką, która realizuje cały szereg zadań własnych i zleconych. Niech to 30-lecie będzie przyczynkiem do wspomnień i sięgnięcia pamięcią do minionych lat… A jest co wspominać.