28 Finał WOŚP - hitowe licytacje w gm. Darłowo [ZDJĘCIA]: m.in. przejażdżka ferrari

Orszak Czterch Króli w Darłowie - 2020 rok [NOWE ZDJĘCIA]

Kolejny Darłowski Orszak IV Króli przeszedł do historii. Pomimo pogody Darłowianie i przyjezdni tłumnie przybyli wpierw na Zamek Króla Eryka, by wziąć udział w Orszaku, by później by oddać pokłon Nowonarodzonemu. Trzej królowie: Kacper, Melchior i Baltazar 6 stycznia 2019 z różny...