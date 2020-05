27 maja 2020 r. mija 30-lecie samorządów. ARCHIWALNE zdjęcia z gm. Malechowo

Funkcję wójta najdłużej sprawował Jan Szlufik w latach: 1990-1994, 1994-1997 (odwołany w 1997 r.), następnie w kadencji: 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014. Od 1997 do 2002 r. wójtem był śp. Adam Muszyński, a od 2014 gospodarzem Gminy Malechowo jest Radosław Nowakowski, który przygodę z malechowskim samorządem rozpoczął w 2008 r., gdzie do 2014 r. sprawował funkcję sekretarza.

Kierownikiem malechowskiego ZOZ-u na początku był: Waldemar Szymański, następnie Ekspedyt Wieliczko, Marek Stachowicz, dziś dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie jest Krzysztof Perzyński.

Do 1998 r. gmina Malechowo należała do województwa koszalińskiego, a od 1 stycznia 1999 r. weszła w skład województwa zachodniopomorskiego i powiatu sławieńskiego. Do 2002 r. organem wykonawczym był zarząd gminy na czele z wójtem wybieranym przez radę gminy. Od 2002 r. organem wykonawczym w gminie jest jednoosobowo wójt, wybierany przez mieszkańców gminy w wyborach bezpośrednich.

30 lat to okres, w którym zmieniła się nasza rzeczywistość, zmienił się malechowski urząd i samorząd. Zmieniały się rządy, wprowadzano nowe reformy, a dziś gmina jest jednostką, która realizuje cały szereg zadań własnych i zleconych. Niech to 30-lecie będzie przyczynkiem do wspomnień i sięgnięcia pamięcią do minionych lat… A jest co wspominać.