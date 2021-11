10 grudnia rusza zbiórka do puszek na WOŚP. Sławieński sztab WOŚP zachęca do wstawiania w lokalach Sztabowych Puszek Stacjonarnych

Sztabowa Puszka Stacjonarna to tekturowa puszka kwestarska, taka sama, kolorowa i wyjątkowa, jak te wolontariuszy. Przypisana będzie do konkretnego opiekuna i lokalu. Zbiórka do puszek kwestarskich w firmach może odbywać się w dniach 10.12.2021 r. -30.01.2022 r.

Firmy, które chcą pomagać stawiając puszkę w swoim sklepie, salonie czy biurze mogą zgłosić się po tzw. Puszkę Stacjonarną. Do udziału mogą zgłaszać sklepy, markety, restauracje czy też punkty usługowe takie jak fryzjerzy czy gabinety kosmetyczne.

Jak zarejestrować Sztabową Puszkę Stacjonarna? To kilka prostych kroków online:

Opiekun Sztabowej Puszki Stacjonarnej (lokalny przedsiębiorca) musi założyć konto na stronie: **

**

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i aktywowaniu konta (poprzez kliknięcie w link otrzymany mailem) możecie przystąpić do zgłoszenia Sztabowej Puszki Stacjonarnej.

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy Sztabowej Puszki Stacjonarnej wpisując wymagane dane.

Wybierz Sztab, w którym odbierzesz materiały niezbędne do przeprowadzenia zbiórki oraz zdasz i rozliczysz Puszkę po zakończonej kweście - w naszym przypadku Sławno nr sztabu 4707.

Poczekaj na akceptację ze strony Sztabu i Fundacji.

Po uzyskaniu akceptacji Szef Sztabu przy wydaniu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zbiórki, wyda również oficjalne zezwolenie.

Trzydziesta, jubileuszowa "Orkiestra" zabrzmi dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Będzie to pierwsza zbiórka dedykowana dziecięcej okulistyce, jednak nie pierwsze działanie WOŚP związane z ratowaniem wzroku najmłodszych pacjentów. Fundacja od 20 lat prowadzi Program Zapobiegania i Leczenia Retinopatii Wcześniaków, w ramach którego przebadano blisko 255 tysięcy dzieci, a wzrok uratowano 10,6 tys. dzieci.